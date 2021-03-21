По состоянию на 21 марта в Украине 1 546 363 больных коронавирусом. За сутки заболели 11 145 человек, в том числе 199 медицинских работников и 585 детей. Госпитализация понадобилась 4 838 пациентам.

Коронавирус в Украине 21 марта 2021 — статистика МОЗ

1 257 849 человек выздоровели, за сутки — 3 877;

29 941 летальный случай, за сутки умерли 166 пациентов;

проведено тестирований 7 659 777, за сутки — 68 776.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев коронавируса в сутки обнаружили во Львовской (1 117), Харьковской (879) и Житомирской (814) областях.

м. Киев — +434;

Винницкая область — +664;

Волынская область — +173;

Днепропетровская область — +760;

Донецкая область — +373;

Житомирская область — +814 ;

; Закарпатская — +367;

Запорожская область — +274;

Ивано-Франковская область — +331;

Киевская область — +654;

Кировоградская область — +95;

Луганская область — +23;

Львовская область — 1 117 ;

; Николаевская область — +353;

Одесская область — 660;

Полтавская область — +267;

Ровенская область — +217;

Сумская область — +388;

Тернопольская область — +376;

Харьковская область — +879 ;

; Херсонская область — +165;

Хмельницкая область — +740;

Черкасская область — +291;

Черновицкая область — +418;

Черниговская область — +312.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. Первыми иммунизируют военных и медицинских работников.

По состоянию на 21 марта более 108 тыс. человек получили прививки от коронавируса. За сутки вакцинировались 3 968 украинцев. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.