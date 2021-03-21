По состоянию на 21 марта в Украине 1 546 363 больных коронавирусом. За сутки заболели 11 145 человек, в том числе 199 медицинских работников и 585 детей. Госпитализация понадобилась 4 838 пациентам.
Коронавирус в Украине 21 марта 2021 — статистика МОЗ
- 1 257 849 человек выздоровели, за сутки — 3 877;
- 29 941 летальный случай, за сутки умерли 166 пациентов;
- проведено тестирований 7 659 777, за сутки — 68 776.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего случаев коронавируса в сутки обнаружили во Львовской (1 117), Харьковской (879) и Житомирской (814) областях.
- м. Киев — +434;
- Винницкая область — +664;
- Волынская область — +173;
- Днепропетровская область — +760;
- Донецкая область — +373;
- Житомирская область — +814;
- Закарпатская — +367;
- Запорожская область — +274;
- Ивано-Франковская область — +331;
- Киевская область — +654;
- Кировоградская область — +95;
- Луганская область — +23;
- Львовская область — 1 117;
- Николаевская область — +353;
- Одесская область — 660;
- Полтавская область — +267;
- Ровенская область — +217;
- Сумская область — +388;
- Тернопольская область — +376;
- Харьковская область — +879;
- Херсонская область — +165;
- Хмельницкая область — +740;
- Черкасская область — +291;
- Черновицкая область — +418;
- Черниговская область — +312.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. Первыми иммунизируют военных и медицинских работников.
По состоянию на 21 марта более 108 тыс. человек получили прививки от коронавируса. За сутки вакцинировались 3 968 украинцев. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.