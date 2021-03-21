PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

За сутки 11 145 новых случаев: статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 21 марта в Украине 1 546 363 больных коронавирусом. За сутки заболели 11 145 человек, в том числе 199 медицинских работников и 585 детей. Госпитализация понадобилась 4 838 пациентам.

коронавірус, маска

Коронавирус в Украине 21 марта 2021 — статистика МОЗ

  • 1 257 849 человек выздоровели, за сутки — 3 877;
  • 29 941 летальный случай, за сутки умерли 166 пациентов;
  • проведено тестирований 7 659 777, за сутки — 68 776.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев коронавируса в сутки обнаружили во Львовской (1 117), Харьковской (879) и Житомирской (814) областях.

  • м. Киев — +434;
  • Винницкая область — +664;
  • Волынская область — +173;
  • Днепропетровская область — +760;
  • Донецкая область — +373;
  • Житомирская область — +814;
  • Закарпатская — +367;
  • Запорожская область — +274;
  • Ивано-Франковская область — +331;
  • Киевская область — +654;
  • Кировоградская область — +95;
  • Луганская область — +23;
  • Львовская область — 1 117;
  • Николаевская область — +353;
  • Одесская область — 660;
  • Полтавская область — +267;
  • Ровенская область — +217;
  • Сумская область — +388;
  • Тернопольская область — +376;
  • Харьковская область — +879;
  • Херсонская область — +165;
  • Хмельницкая область — +740;
  • Черкасская область — +291;
  • Черновицкая область — +418;
  • Черниговская область — +312.
Читайте
Помощь населению во время локдауна: Зеленский дал поручение местным властям

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. Первыми иммунизируют военных и медицинских работников.

По состоянию на 21 марта более 108 тыс. человек получили прививки от коронавируса. За сутки вакцинировались 3 968 украинцев. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка