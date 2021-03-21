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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Беспорядки под стенами ОП: одному из участников выдвинули обвинения

Одного из участников акции протеста в поддержку Сергея Стерненко, которая прошла вечером 20 марта возле Офиса президента, задержали. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве.

протест Київ Стерненко

Об этом сообщил Антон Геращенко — заместитель министра внутренних дел. Также он опубликовал видео, где задержанный разбивает стекла на дверях здания ОП.

После задержания участника митинга толпа людей пришла к отделению полиции. Между гражданами и правоохранителями произошли стычки.

— Я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного?

Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты как с человеком, который своими провокационными действиями исказил “мирный” характер протеста? — отметил Геращенко.

Известно, что задержанным является винницкий писатель Владислав Гранецкий-Стафийчук.

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Протест у Офиса президента

Вечером 20 марта под стенами Офиса президента состоялась акция протеста в поддержку задержанного активиста Сергея Стерненко.

Участники митинга подожгли табличку у ОП, облили стены краской и оставили оскорбительные надписи.

Фото: УНИАН

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