Украинская правительственная делегация в рамках визита в Германию достигла договоренностей относительно новых направлений двустороннего сотрудничества в области возобновляемой энергетики, кибербезопасности, образования, ИТ и других сфер.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик отметил, что совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель открыли IV украинско-немецкий экономический форум и встретились с рядом других высокопоставленных чиновников. Во время рабочей поездки политики обсудили укрепление поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, и относительно противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.

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Также Украина и Германия укрепили двустороннее партнерство в сфере диджитализации. Например, стороны подписали меморандум между UkraineInvest, агентством NRW.Global Business, представителями украинских ИТ сообществ и двумя немецкими бизнес-ассоциациями.

Поддержка США относительно Украины

По словам бывшего представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, США будут оказывать широкую поддержку Украине и продолжат вводить санкции против Российской Федерации.

Такое мнение он высказал, комментируя будущую политику президента США Джо Байдена. По его словам, США уже ужесточили санкции против РФ, а политика Джо Байдена относительно Украины, в частности по вопросам Донбасса, будет оставаться в том же направлении.