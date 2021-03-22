PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

20% людей не вырабатывают антитела к коронавирусу — исследование

По данным лаборатории клинической больницы имени Мечникова, по меньшей мере у 20% людей, переболевших коронавирусом, не появляются антитела.

20% людей не вырабатывают антитела к коронавирусу — исследование

Главный врач Днепропетровской больницы Сергей Рыженко также утверждает, что 80% пациентов, переболевших в легкой форме, испытывают некоторые симптомы в течение нескольких месяцев.

Читайте
Умерших будет больше: академик НАН о пике коронавируса в Украине

Люди чувствуют страх, тревожность, постоянную усталость, боль в груди, суставах, лихорадку, одышку и депрессию, отмечает врач.

— Вчера еще человек не верил в Covid-19, а сегодня уже не может сделать шаг самостоятельно, — предостерегает Сергей Рыженко в своем Facebook.

Врач также подчеркнул важность вакцинации именно сейчас, в начале третьей волны Covid-19.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

22 марта Украина перешла ко второму этапу вакцинации, сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

Теперь на очереди семейные врачи, работники социальной сферы, системы общественного здоровья, а также люди старше 80 лет.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка