20% людей не вырабатывают антитела к коронавирусу — исследование

По данным лаборатории клинической больницы имени Мечникова, по меньшей мере у 20% людей, переболевших коронавирусом, не появляются антитела.

Главный врач Днепропетровской больницы Сергей Рыженко также утверждает, что 80% пациентов, переболевших в легкой форме, испытывают некоторые симптомы в течение нескольких месяцев.

Люди чувствуют страх, тревожность, постоянную усталость, боль в груди, суставах, лихорадку, одышку и депрессию, отмечает врач.

— Вчера еще человек не верил в Covid-19, а сегодня уже не может сделать шаг самостоятельно, — предостерегает Сергей Рыженко в своем Facebook.

Врач также подчеркнул важность вакцинации именно сейчас, в начале третьей волны Covid-19.

Вакцинация от Covid-19 в Украине

22 марта Украина перешла ко второму этапу вакцинации, сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

Теперь на очереди семейные врачи, работники социальной сферы, системы общественного здоровья, а также люди старше 80 лет.

Источник: Сергей Рыженко