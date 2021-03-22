По случаю седьмой годовщины аннексии, в России устроили праздник параллельной реальности. Показали Крым не как серую милитаризованную зону. не признанную ни одной цивилизованной страной, а как процветающий регион величественной страны.

Все началось с советской традиции верноподданных поклонов вождю от благодарного народа — полтора часа через экран Путину лили мед в уши о том, как зажил Крым после оккупации. Но сам президент РФ на полуостров не приехал.

Читайте Украинцам запретили владеть землей в оккупированном Крыму

Та и в Крыму не все так хорошо, как говорит русская пропаганда. Отсутствие международных инвестиций, нормальной банковской системы, дефицит питьевой воды и значительно меньший поток туристов — это далеко не все, что изменилось за 7 лет аннексии.

Но, конечно, на полуострове хватает сторонников оккупации. Больше всех рады паразиты, которые борются за финансовые потоки из федерального бюджета. А простым крымчанам уже давно дали понять, что денег на них нет. Зато есть средства на оружие и армию. Поэтому Крым превратили в военную базу Кремля.

— Если мы посмотрим на черноморский флот РФ, количество военных кораблей, которые были до аннексии, это примерно 17 кораблей. На сегодняшний день это около 75-80 кораблей и это не менее 3-4 электродизельных подводных лодок нового типа Варшавянка, которые способны нести крылатые ракеты типа калибр. Они до полутора тысяч радиуса действия, — говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По разным данным на полуострове находятся от 25 до 35 тыс. российских военных. Кремль регулярно проводит в Крыму сухопутные учения с привлечением бронетехники. Также развивается флот и авиация.

Россия серьезно окопалась в Крыму и без боя сдавать его не собирается. Пока Украина вместе с союзниками укрепляет свою военную боеспособность, дипломатический корпус заявил о создании международной переговорной площадки по деоккупации полуострова под названием Крымская платформа.

Она будет работать на четырех уровнях: высший политический, к которому присоединятся руководители иностранных государств, а также министерский, межпарламентский и экспертный. Среди задач платформы разработка новых санкций и надзор за соблюдением и эффективностью нынешних.

Инициативу уже поддержал ряд западных государств. Высока вероятность, что к ней могут присоединиться и США. Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа.

Также некоторые политики считают, что ситуация в Крыму может обостриться. Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что не исключает атаки России с юга.