Митинг SaveФОП в Киеве — фото и видео

В Киеве 22 марта проходит митинг предпринимателей против локдауна.

На протест собрались около 400 человек. Участники стоят с плакатами SaveФОП, на которых также написаны названия разных городов. Это, в частности, Киев, Конотоп, Киевщина, Житомирщина, Винниччина, Херсон, Черкасская и другие области.

Протестующие собрались на Майдане Независимости. Затем участники акции протеста двинулись сначала к Офису президента, а затем — под стены Кабмина.

Из-за проведения акции движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи). Также участники протеста перекрыли движение на Европейской площади. В результате этого в центре столицы наблюдаются сильные пробки.

За соблюдением правопорядка на Майдане Независимости и рядом следят правоохранители, полиция диалога.











Активисты перекрыли Грушевского: в Киеве снова митингуют ФОПы / 3 фотографии

Протесты в Украине

В нескольких украинских городах 19 марта проходили митинги против усиления карантинных ограничения. Главная причина — бизнесу будет сложно пережить очередной локдаун.

В Киеве митинг проходил под стенами КГГА. Также митинги проходят и в Полтаве под ОГА. У стен администрации дежурят уже полсотни демонстрантов. К ним присоединились жители и из других населенных пунктов области.

Фото: SaveФОП