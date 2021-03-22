По данным Национального Банка, общий объем внешнего долга украинских предприятий по состоянию на 31 января 2021 составил $44,5 млн.

Нацбанк Украины опубликовал обновленные данные о внешней задолженности украинских предприятий, не считая еврооблигаций и кредитов под гарантией правительства.

Наибольшая доля долга приходится на Республику Кипр — $ 20,9 млн и Великобританию $5,8 млн.

Далее по величине долга идут:

Нидерланды — $2,5 млн;

Люксембург — $1,4 млн;

Германия — $1,5 млн;

Виргинские острова — $1,3 млн;

США — $1,2 млн;

РФ — $1,1 млн.

Международные резервы НБУ

Международные резервы Национального банка Украины сократились на $0,2 млрд за февраль 2021 года.

По состоянию на 1 марта, они составляли $28,6 млрд, сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

По словам Данилишина, это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка.