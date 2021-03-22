PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Зінов'єва |

Долг в $44,5 млн — НБУ опубликовал список крупнейших кредиторов Украины

По данным Национального Банка, общий объем внешнего долга украинских предприятий по состоянию на 31 января 2021 составил $44,5 млн.

Долари, кредит МВФ

Нацбанк Украины опубликовал обновленные данные о внешней задолженности украинских предприятий, не считая еврооблигаций и кредитов под гарантией правительства.

Читайте
В переговорах с МВФ осталось достичь согласия по пяти пунктам - Шмыгаль

Наибольшая доля долга приходится на Республику Кипр — $ 20,9 млн и Великобританию $5,8 млн.

Далее по величине долга идут:

  • Нидерланды — $2,5 млн;
  • Люксембург — $1,4 млн;
  • Германия — $1,5 млн;
  • Виргинские острова — $1,3 млн;
  • США — $1,2 млн;
  • РФ — $1,1 млн.

Международные резервы НБУ

Международные резервы Национального банка Украины сократились на $0,2 млрд за февраль 2021 года.

По состоянию на 1 марта, они составляли $28,6 млрд, сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

По словам Данилишина, это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка