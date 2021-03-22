Закроют ли в Харькове метро из-за усиления карантина

Метро в Харькове не будут закрывать из-за усиления карантина.

Об этом Фактам ICTV рассказали в пресс-службе Харьковского метрополитена.

— Метро работает в штатном режиме. Закрывать его в дальнейшем не планируют, — отметили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Карантин в Харькове

С 18 марта в Харьковской области усилили карантин. Такое решение приняла региональная комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской области 17 марта.

В области запрещены массовые мероприятия при участии более чем одного человека на четыре квадратных метра.

Нельзя принимать посетителей в кинотеатрах и театрах с наполненностью залов более 50%.

Также под запретом работа спортзалом и фитнес центров, которые не могут обеспечить 10 квадратных метров на одного человека.

Работа метро в Киеве

С 20 марта по 9 апреля 2021 года в Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели красную зону карантина. В связи с этим в городе усилили ограничения, некоторые из них затронут работу общественного транспорта.

Пока полной остановки работы метрополитена и жестких ограничений касательно движения наземного общественного транспорта Киева, как это было весной 2020 года, не будет.

Фото: Харьковский метрополитен