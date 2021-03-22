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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Киев не будет останавливать работу общественного транспорта во время локдауна

Общественный транспорт будет работать во время жесткого карантина в Киеве.

Киев не будет останавливать работу общественного транспорта во время локдауна

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник и рассказал, какие ограничения будут действовать.

Так, весь общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% от мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

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Городские власти также призывают пассажиров соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В Украине изменили порядок работы транспорта в регионах, попавших в красную карантинную зону.

Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в каждой области самостоятельно будут принимать решения о работе транспорта в регионах красной зоны.

В частности, они смогут решать, нужно ли запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Источник: КГГА

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