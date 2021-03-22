Министерства переходят на удаленную работу — решение Кабмина

На внеочередном заседании Кабинета министров приняли решение о переводе правительственных ведомств на удаленную работу.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

— Во время внеочередного заседания Кабмина было принято протокольное поручение по рекомендации Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенных в Киеве, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы, — отметил Олег Немчинов.

Такое решение было принято из-за того, что комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перенесла город Киев до красной зоны с 23 марта 2021 года.

Карантин в Киеве

20 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 23 марта красный уровень эпидемической опасности в Киев.

Хотя 18 марта в городе усилили карантин местные власти. КГГА приняла решение о локдауне в Киеве с 20 марта по 9 апреля.