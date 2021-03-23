Митинг сторонников Стерненко под ОП: Геращенко рассказал, кто мог стоять за провокаторами

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, кто мог стоять за провокаторами на митинге сторонников Сергея Стерненко 20 марта под Офисом президента.

По его мнению, это был бывший кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года, который проиграл во втором туре. Имени и фамилии он не озвучил.

Антон Геращенко подчеркнул, что этому человеку “выгодно делать чем хуже, тем лучше”.

— Это именно этот человек, который считает, что несправедливо проиграла выборы президента. А мы считаем, что нужно строить новую страну и делать ее безопасной, сильной и успешной, — заявил он.

Также заместитель главы МВД добавил, что правоохранителями задукоментирована каждая секунда митинга 20 марта под стенами ОП.

Задачей провокаторов, по его мнению, было системно организовать противодействие полиции, пролить кровь полицейских, получить в ответ применения силы.

— Провокаторы специально выбрали позднее время суток, чтобы поступить свои дела. Они хотели эффектной картинки, чтобы зажигать дымовые шашки, запускать фейерверки, — также добавил Антон Геращенко.

Однако правоохранители не поддались на провокации, помогло показать обществу истинные лица провокаторов.

Митинг под ОП в поддержку Стерненко

Вечером 20 марта под стенами Офиса президента прошел митинг в поддержку Сергея Стерненко — блогера и активиста, в конце февраля получившего тюремный срок.

Протестующие пришли с плакатами, мегафонами и заранее подготовили дымовые шашки и краску.

В разгар акции некоторые протестующие начали разбивать окна, ломать и разрисовывать входные двери и стены здания.

Правоохранители бдительно следили за ходом акции, однако никаких действий по отношению к провокаторам не совершали.

В этот же вечер Антон Геращенко объяснил позицию МВД тем, что целью стояло показать реальные действия некоторых протестующих и забрать у них возможность манипулировать насилием со стороны правоохранителей.