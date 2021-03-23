Митинги под ОП и приватизация: Корниенко о внеочередном заседании Рады

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко озвучил предварительный список вопросов для рассмотрения на внеочередном заседании Верховной Рады, которое запланировано на 26 марта.

Он отметил, что официально список утвердят уже завтра, 23 марта.

Несмотря на внеочередность, заседание не коснется исключительно событий 20 марта под Офисом президента.

— Это будет и “пакет малыша”, и приватизация, которую ждут наши международные партнеры. Заседание не будет посвящено только акции под стенами ОП, — заверил Корниенко.

Дополнительно правительство хочет инициировать рассмотрение вопроса о карантинных компенсациях.

Внеочередное заседание Рады

21 марта партия Слуга народа инициировала внеочередное заседание Верховной Рады из-за протестов накануне под Офисом президента.

В официальном заявлении политсилы осуждается надругательство над госсимволами Украины.

Также депутаты призывают провести расследование и изучить фото и видео протестов, чтобы установить был ли этот протест заказным.