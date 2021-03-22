22 марта в Черное море вошла военная техника США. Она будет участвовать в учениях Морской щит-2021, которые организовала Румыния.

Как сообщают в посольстве США в Украине, речь идет о ракетном крейсере Монтерей, эсминце Томасе Хаднере и самолете Р-А8.

Кроме учений на море, организаторы будут отрабатывать возможность борьбы с угрозами в поле и в воздухе, отмечают в пресс-службе Военно-морских сил Румынии.























Морской щит 2021: в Черное море вошли ракетный крейсер и эсминец ВМС США / 6 фотографий

Тренировка с противоминной группой НАТО

16 марта ВМС Украины провели тренировку с противоминной группой НАТО №2 в акватории Черного моря.

Целью тренировки типа PASSEX является отработка взаимодействия тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Румынии, Турции и Испании.

На то время это было второе обучение украинских моряков с кораблями Североатлантического альянса.

Источник: U.S. Embassy Kyiv, Forțele Navale Române

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa, Forțele Navale Române