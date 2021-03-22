22 марта в Черное море вошла военная техника США. Она будет участвовать в учениях Морской щит-2021, которые организовала Румыния.
Как сообщают в посольстве США в Украине, речь идет о ракетном крейсере Монтерей, эсминце Томасе Хаднере и самолете Р-А8.
Кроме учений на море, организаторы будут отрабатывать возможность борьбы с угрозами в поле и в воздухе, отмечают в пресс-службе Военно-морских сил Румынии.
Тренировка с противоминной группой НАТО
16 марта ВМС Украины провели тренировку с противоминной группой НАТО №2 в акватории Черного моря.
Целью тренировки типа PASSEX является отработка взаимодействия тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Румынии, Турции и Испании.
На то время это было второе обучение украинских моряков с кораблями Североатлантического альянса.
Источник: U.S. Embassy Kyiv, Forțele Navale Române
Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa, Forțele Navale Române