За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье.

Неподалеку Лебединского оккупанты вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди военных ВСУ в результате вражеских обстрелов нет.

Действия российских оккупантов подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей.

С начала текущих суток, 22 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пределах ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Неподалеку Богдановки боевики обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Потери на Донбассе

В Донецкой области 20 марта недалеко от поселка Шумы погиб украинский военный.

Боец ВСУ попал под обстрел со стороны боевиков.

Ему была оказана первая медицинская помощь, но он умер во время эвакуации в госпиталь.