Третья волна Covid-19 в Украине связана с распространением нового штамма вируса, который отличается большей агрессивностью, что соответственно приведет к большей смертности.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко.

– Второй подъем, связанный с распространением эпидемического процесса, к которому присоединился новый вид вируса, более агрессивный, приведет к большему количеству людей, которые инфицируются. Большее количество заболеет. К сожалению, большее количество людей умрет, – считает ученый.

Он также прогнозирует, что нынешний пик коронавируса будет больше, чем предыдущий.

Одной из причин быстрого распространения вируса Комиссаренко назвал также небрежное отношение украинцев к противоэпидемическим мероприятиям.

– А то, что люди отказываются от вакцинации, выглядит абсолютно абсурдным, – добавил он.

Третья волна коронавируса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.

По состоянию на 22 марта в красную зону карантина вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и Киев.