Президент Евросовета объявил Путину ультиматум из-за войны на Донбаcсе

Глава Европейского совета Шарль Мишель выдвинул ультиматум стабилизации отношений между Россией и ЕС. Он связан с Украиной.

Разговор между Мишелем и президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 22 марта.

Политик отметил, что существует целый ряд причин, почему ЕС не может наладить дипломатические отношения с РФ. Одной из важнейших остается игнорирование и нарушение Минских договоренностей на Донбассе.

Ультимативные требования ЕС к России выглядят так:

обеспечение и соблюдение прав человека (в частности, по делу Алексея Навального);

выполнение Минских соглашений на Донбассе;

прекращение гибридных, а также кибератак на государства, которые являются членами ЕС.

Отмечается, что Россия не отрицает, что отношения с ЕС “неудовлетворительными и конфронтационными”. Разговор Путина и Мишеля состоялся накануне двухдневного саммита Совета Европы, который запланирован 25-26 марта.

Интересно, что в начале марта председатель Евросовета приезжал в Украину и вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Донбасс.

Тогда Зеленский публично попросил Шарля Мишеля усилить давление на Россию из-за обострения ситуации на фронте.

Новые санкции ЕС

22 марта ЕС утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи и еще трех стран за нарушения прав человека.

Под ограничения Европейского Союза попали 11 человек, их имена объявят через несколько дней.

Известно, что под санкциями оказались двое граждан РФ. Считается, что именно они ответственны за так называемые чистки гомосексуалистов в Чечне.

Источник: European Council