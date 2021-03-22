Сейчас в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Алла Мироненко.

— Я считаю, что это вторая волна, потому что первую волну на фоне того, что мы имели осенью, заметить невозможно. Она вызвана новым британским штаммом коронавируса, который быстрее распространяется и имеет меньший инкубационный период, — отметила эпидемиолог.

По ее словам, инкубационный период, в случае заражения этим вариантом, колеблется от одного до трех дней. Именно поэтому и растет количество больных.

Также Алла Мироненко заверила, что карантин в первую очередь вводятся для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему и растянуть во времени наплыв инфицированных.

Кроме того врач-эпидемиолог отметила, что дома стоит лечиться тем людям, которые не нуждаются в кислородной поддержки и манипуляциях, которые можно сделать только в медучреждении.

Сейчас в Киеве отделения перепрофилируются для лечения больных коронавирусом, поскольку это быстрее, чем разворачивать временные госпитали.

Коронавирус в Украине

Утром 22 марта на коронавирус в Украине заболели еще 7 893 человека. За все время пандемии обнаружили 1 554 256 случаев Covid-19. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.

Побороть болезнь за день удалось 2 993 украинцам, за все время пандемии выздоровели 1 260 842 человека. Госпитализировали 3 026 граждан Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.