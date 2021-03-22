Прекращение огня на Донбассе: итоги встречи Ермака с послами Большой семерки

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран Большой семерки и Европейского союза в режиме видеоконференции, в ходе которой призвал чиновников поддержать Украину относительно прекращения огня на Донбассе.

Несмотря на усилия Украины Российская Федерация отказалась от внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. По словам политика, Украина готова обсудить принятие решений для прекращения огня и установить мир на Донбассе.

Андрей Ермак рассказал послам о создании Центра по противодействию дезинформации, который в ближайшее время начнет работу на базе СНБО.

В то же время по его словам, позиция Зеленского по массовой акции возле здания Офиса президента 20 марта — неизменна. Ермак отметил, что украинцы имеют право на мирные протесты, однако это событие таким не было.

Руководитель офиса президента также рассказал послам о мерах против пандемии коронавируса. По его словам, в Украине уже около 112 тыс. граждан вакцинировались против Covid-19.

Деолигархизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолигархизации на территории страны, направленный на изменение системы, которая формировалась в течение многих лет.

В частности, президент будет уменьшать влияние олигархов в стране путем введения эффективных средств в различных сферах. Например, первоочередными мерами станут судебная реформа, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизация экономики и развитие конкуренции.