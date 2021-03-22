Развитие инфраструктуры и аграрного сектора: итоги встречи Зеленского с президентом ЕБРР

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Во время встречи стороны рассмотрели вопросы развития инфраструктуры в Украине. Зеленский рассказал о законах, которые будут способствовать привлечению инвесторов относительно реализации строительных проектов.

Собеседники также обсудили развитие сферы сельского хозяйства в Украине. В частности о том, что Украине нужны инвестиции для модернизации этой отрасли.

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В то же время в стране началась реформа правоохранительных органов. В рамках этой реформы президент подписал закон о создании Бюро экономической безопасности, которое затем будет способствовать развитию бизнеса.

Собеседники обсудили реформу энергетической отрасли. Президент подчеркнул, что государство восстановило контроль над ПАО Центрэнерго. Этот шаг будет способствовать позитивному развитию энергетической сферы.

Судебная реформа и борьба с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолигархизации, направленный на изменение системы и уменьшение препятствий для ведения бизнеса в стране.

В частности Зеленский намерен изменить целостную коррумпированную систему, которая формировалась в Украине много лет. Однако президент будет уменьшать влияние олигархов в стране во многих сферах.

Среди первоочередных мер — судебная реформа в Украине, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизация экономики и развитие конкуренции.