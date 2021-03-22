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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Киеве стартует вакцинация семейных врачей и людей от 80 лет

22 марта в Киеве вакцинация против коронавируса стартует еще в 32 стационарных пунктах прививок для людей от 80 лет. Они будут работать в центрах медико-санитарной помощи.

Вакцинация

Об этом рассказал координатор по вакцинации в городе Киеве Василий Животенюк.

Также он добавил, что прививки смогут получить и семейные врачи.

Всего в столице задекламировали 86 стационарных пунктов прививок, а 32 из них заработают 22 марта, так как персонал закончил обучение.

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На вакцинацию люди старше 80 лет могут попасть через семейных врачей, которые накануне записывали всех желающих.

Люди, у которых есть декларация с семейным врачом, могут попасть на вакцинацию. Их должны пригласить семейные врачи, — отметил Животенюк.

Кроме того, в Украине появится карта с пунктами вакцинации против коронавируса, разработанная Минздравом.

Вакцинация в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов 19 марта объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса.

Украина ожидает поставки вакцины Coronavac от производителя Sinovac Biotech. Кроме того, по предварительным договоренностям, в Украине ожидают поставку американской вакцины Novavax объемом 10 млн доз.

Фото: Depositphotos

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