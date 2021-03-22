В воскресенье 21 марта мобильные бригады в Киеве и Львовской области не вакцинировали ни одного человека. Факты ICTV узнали, в чем причина низких показателей вакцинации за выходные.

Василий Животинюк, региональный координатор по вакцинации в Киеве, объясняет, что в воскресенье мобильные бригады отдыхали. Все медицинские учреждения отказались от вакцинации, поскольку у большинства это выходной.

— Сейчас в районе практически нет медицинских работников, не получивших прививки. К тому же речь идет о работниках медучреждений различных форм собственности — как частной, так и государственной.

Также Василий Животинюк рассказал, что сейчас вакцину получили почти все семейные врачи, которые должны были вакцинироваться только на втором этапе. Их привили оставшимися дозами.

Региональный координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут также указал, что в воскресенье большинство медучреждений не работали. Кроме того, 21 марта мобильные бригады во Львове не вышли на работу, а областные взяли выходной из-за большой нагрузки.

— Еще одна причина в том, что мобильные могут работать в нескольких районах. И нет смысла выезжать одной бригаде в составе, например, шести человек в другой район, чтобы провести вакцинацию 10 человек.

22 марта в Украине начали работать стационарные пункты прививок. Во Львовской области пока открыли 23 таких пункта, а в Киеве — 32.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки сделали медикам и военным. 22 марта начался второй этап вакцинации.

По состоянию на утро 22 марта уже 111 025 украинцев привились от коронавируса. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.