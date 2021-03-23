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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве и Одессе закрывают спортивные клубы: реакция сети

Со вторника, 23 марта, в Киеве и Одессе прекращают работу спортивные клубы. Такое решение приняли в связи с тем, что города попали в красную карантинную зону из-за быстрого распространения коронавируса.

В Киеве и Одессе закрывают спортивные клубы: реакция сети

Украинская сеть спортивных клубов Sport Life на своей странице в Facebook отметила, что из-за новых противоэпидемических ограничений компания вынуждена ограничить доступ клиентов в фитнес-клубы в Киеве и Одессе. Такое ограничение будет действовать с 00.00 23 марта.

По этим причинам компания также заморозит абонемент в Sport Life. Срок действия абонемента автоматически продлится за счет компании только в случае, если клиент обратится в любой клуб сети и напишет соответствующее заявление.

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Для этого нужно взять с собой документ — паспорт, подтверждающий личность клиента Sport Life. Такое решение компании вызвало под постом много негативных комментариев от клиентов.

В частности они возмущены тем, что абонент не замораживается автоматически, дополнительно нужно потратить время и писать заявление, когда большинство компаний принимают онлайн-заявления в период диджитализации.

Красная зона в Киеве и Одессе

В Украине утвердили новый порядок работы транспорта в областях, которые попали в красную зону. Теперь каждая область может самостоятельно решать, как будет работать транспорт в Украине во время локдауна в регионах красной карантинной зоны.

В частности местные власти смогут принимать решение относительно запрета регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

Фото: Pexels

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