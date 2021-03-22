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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Житомирской области обнаружили огромную свалку опасных Covid-отходов

На Житомирщине нашли свалку медицинских отходов, которые использовались для борьбы с Covid-19.

В Житомирской области обнаружили огромную свалку опасных Covid-отходов

Свалка была создана на территории заброшенного кирпичного завода в селе Будичаны, а по найденным среди опасных отходов квитанциям удалось установить, что мусор приехал из Львова.

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По информации Государственной экологической инспекции Украины, к ним обратились местные жители и сообщили о вывозе отходов в их село.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

  • На Житомирщине нашли свалку опасных "ковид" отходов
  • На Житомирщине нашли свалку опасных "ковид" отходов
  • На Житомирщине нашли свалку опасных "ковид" отходов
  • На Житомирщине нашли свалку опасных "ковид" отходов
  • На Житомирщине нашли свалку опасных "ковид" отходов
  • На Житомирщине нашли свалку опасных "ковид" отходов
В Житомирской области обнаружили огромную свалку опасных Covid-отходов / 3 фотографии

Это не первый случай с недобросовестной утилизацией опасных медицинских отходов в Украине.

В феврале 2021 года в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки с тоннами опасных медицинских отходов.

Следствие установило, что свалки образовала компания из Киевской области, которая занимается утилизацией такого мусора.

Правоохранители открыли уголовное производство и сообщили об инциденте в местные органы. Правонарушителям может грозить от трех до шести лет тюрьмы, а также штраф от 8,5 до 17 тыс. грн.

Фото: Оперативный Укр

Источник: Государственная экологическая инспекция Украины

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