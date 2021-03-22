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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Украина перешла ко второму этапу Covid-вакцинации — кому сделают прививки

Украина перешла ко второму этапу вакцинации населения против коронавируса, в стране продолжают расширять перечень граждан, которым будут проводить прививки.

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Об этом во время брифинга 22 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— С этой недели мы переходим к следующему шагу в рамках второго этапа иммунизации. Это — семейные врачи, которые контактируют с украинцами, если понадобится медицинская помощь, — отметил Максим Степанов.

Кроме того, по его словам, во время этого этапа также вакцинируют работников социальной сферы, системы общественного здоровья, а также людей старше 80 лет.

— Всего в течение второго этапа вакцинации мы планируем охватить максимальное количество работников первичной медицинской помощи, общественного здоровья и людей, которые задействованы в социальной сфере, — отметил глава ведомства.

В то же время иммунизация в рамках первого этапа также продолжится, они будут проходить параллельно.

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Украина перешла ко второму этапу вакцинации от Covid-19 - Степанов

Вакцинация в Украине

С 24 февраля в Украине проходит вакцинация людей против коронавируса.

Прививки начали проводить медикам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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