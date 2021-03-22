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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в красных зонах

Укрзализныця будет ограничивать высадку/посадку пассажиров в красных зонах карантина исключительно по решению государственных или региональных комиссий.

Укрзалізниця

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци добавив, что автоматического транспортного локдауна по Киеву не будет.

— Транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень красных зон по решению Минздрава.

Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений.

Никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет пока государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта.

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Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта.

Киев находится красной зоне карантина с 20 марта по 9 апреля из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соответственно в столице усилили ограничения.

В частности, некоторые из них повлияют на работу транспорта. В целом общественный транспорт в Киеве во время действия усиленного карантина будет работать в обычном режиме.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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