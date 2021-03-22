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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы Covid-19 — Голубовская

В Украине на сегодня среди всех пациентов критически преобладают тяжелые и очень тяжелые формы заболевания коронавирусом.

лікарня коронавірус

Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

По ее словам, год назад с диагнозом коронавирус госпитализировали всех, даже тех, которые не подлежали лечению в медучреждениях.

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На сегодня очень большое количество тяжело больных, и в начале пандемии никто не мог представить, что Украину ожидает через год, хотя в Италии и Испании уже тогда произошел коллапс системы здравоохранения.

Коронавирус в Украине

На утро 22 марта в Украине коронавирусом заболели еще 7 893 человека. За все время пандемии было выявлено 1 554 256 случаев Covid-19. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.

За сутки проведено 34 129 тестирований (в частности методом ПЦР — 21 611, методом ИФА — 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8 100).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

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