В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы Covid-19 — Голубовская

В Украине на сегодня среди всех пациентов критически преобладают тяжелые и очень тяжелые формы заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

По ее словам, год назад с диагнозом коронавирус госпитализировали всех, даже тех, которые не подлежали лечению в медучреждениях.

На сегодня очень большое количество тяжело больных, и в начале пандемии никто не мог представить, что Украину ожидает через год, хотя в Италии и Испании уже тогда произошел коллапс системы здравоохранения.

Коронавирус в Украине

На утро 22 марта в Украине коронавирусом заболели еще 7 893 человека. За все время пандемии было выявлено 1 554 256 случаев Covid-19. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.

За сутки проведено 34 129 тестирований (в частности методом ПЦР — 21 611, методом ИФА — 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8 100).