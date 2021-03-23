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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Как будет работать транспорт во время локдауна в Одессе

В Одессе общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но при условии, что количество пассажиров не будет превышать количество мест для сидения.

одеса

С полуночи 23 марта в Одессе вводятся ограничения красной зоны карантина. По решению городской комиссии ТЭБ и ЧС с завтрашнего дня заведения общественного питания смогут работать только на вынос и на доставку.

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Однако в период жесткого карантина разрешено работать продовольственным магазинам, АЗС и СТО, аптекам, зоомагазинам и ветклиникам, салонам красоты и парикмахерским, финансовым учреждениям и операторам почтовой связи.

Карантин в Одессе

20 марта город Одесса и Одесская область попали в красную карантинную зону.

Красную зону отменят только тогда, когда регион будет иметь норму показателей не менее пяти дней подряд.

Подробнее о том, что запрещено в Одессе во время карантина, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Думская

Фото: Dreamstime

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