В Украине среди заболевших Covid-19 больше всего людей старше 50 лет.
Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.
— Пожилые люди все еще в красной зоне риска. Больше всего заболевших людей — в возрастных группах 50-59 лет, а также 60 лет и старше,- сказал он.
Ляшко подчеркнул, что в Украине структура заболеваемости по возрасту практически не изменилась с 2020 года.
Замминистра добавил, что последние три месяца наблюдается рост заболеваемости в возрастной группе 60+, в этой группе также наиболее критическое течение заболевания.
— 75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, и их вакцинация начнется сразу после медиков,- сказал он.
Побочные реакции на вакцину
В Украине зафиксировали 495 незначительных побочных реакций после вакцинации от коронавируса.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, что в Украине менее 0,5% любых побочных реакций от вакцинации – 111 тыс. человек уже провакцинировано.
Министр также добавил, что в Украине планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от коронавируса.