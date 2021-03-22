Сейчас в Украине растет количество больных коронавирусом по двум основным причинам. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

По его словам, первой причиной является то, что население не придерживается карантинных ограничений. А второй — рост числа заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.

— Анализируя динамику ОРВИ в течение последних лет, мы видим ее подъем именно в период с февраля по март. Поскольку Covid-19 — это также острая респираторная вирусная инфекция, которая передается тем же способом, что и грипп и вирусные инфекции, то рост количества больных коронавирусом совпал с сезонным подъемом количества больных ОРВИ, — объяснил он.

Коронавирус в Украине

В течение прошлой недели в Украине фиксировали увеличение количества больных коронавирусом. В частности, несколько дней подряд выявляли более 15 тыс. новых случаев.

По состоянию на 22 марта коронавирус в Украине подтвердили у 7 893 человек, общее количество инфицированных составляет 1 554 256.

С начала эпидемий из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 30 098 больных, выздороветь удалось 1 260 842 украинцам.