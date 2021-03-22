На утро 22 марта в Украине коронавирусом заболели еще 7 893 человека. За все время пандемии было выявлено 1 554 256 случаев Covid-19. В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.

За прошедшие сутки умерли 157 человек, всего в Украине 30 098 летальных случаев от коронавируса.

Побороть болезнь за день удалось 2 993 украинцам, за все время пандемии выздоровели 1 260 842 человека. Госпитализировали 3 026 граждан Украины.

За сутки проведено 34 129 тестирований (в частности методом ПЦР — 21 611, методом ИФА — 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8 100).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 349 случаев;

Винницкая область — 513 случаев;

Волынская область — 186 случаев;

Днепропетровская область — 455 случаев;

Донецкая область — 210 случаев;

Житомирская область — 580 случаев;

Закарпатская — 289 случаев;

Запорожская область — 189 случаев;

Ивано-Франковская область — 241 случай;

Киевская область — 557 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 17 случаев;

Львовская область — 937 случаев;

Николаевская область — 301 случай;

Одесская область — 745 случаев;

Полтавская область — 130 случаев;

Ровенская область — 125 случаев;

Сумская область — 289 случаев;

Тернопольская область — 276 случаев;

Харьковская область — 456 случаев;

Херсонская область — 86 случаев;

Хмельницкая область — 198 случаев;

Черкасская область — 247 случаев;

Черновицкая область — 384 случая;

Черниговская область — 129 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 марта в Украине 1 546 363 больных коронавирусом. За сутки заболели 11 145 человек, в том числе 199 медицинских работников и 585 детей. Госпитализация понадобилась 4 838 людям.

За день умерли 166 пациентов, а побороть болезнь удалось 3 877 украинцам.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили во Львовской (1 117), Харьковской (879) и Житомирской (814) областях.