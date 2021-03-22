На этой неделе на украинском рынке недвижимости появился необычный товар. На продажу выставили тюрьму.

Ирпенский исправительный центр — первый объект, который выставило на продажу Министерство юстиции. 8 га земли вплотную к украинской столице, колония не работает уже полтора года. Всего на территории около трех десятков зданий. И всего Минюст просит 220 млн грн. Это стартовая цена аукциона.

Впрочем, на этой неделе он так и не состоялся. Желающих стать владельцами тюремного добра в Украине не нашлось.

То, что за масштабной распродажей колоний маячит тень застройщиков, говорят уже не первый месяц.

Новый аукцион состоится уже через месяц. Эксперты по недвижимости также считают, во время второй продажи большой спрос вряд ли мы увидим. И продать потом квартиру в месте, где когда-то была тюрьма, не так уж и просто.

Всего в списке 39 тюрем. За вырученные деньги министр обещает отремонтировать существующие тюрьмы и построить новые.

Кроме Ирпенского, с молотка пойдут еще и тюрьмы во Львове и Одессе. Одна из них — Южная исправительная колония. Почти 6 га земли в 4 км от моря. Ее закрыли в позапрошлом году после пожара.

Правда, как минимум один дополнительный источник денег Минюст уже нашел.

Пока украинские колонии плохо продаются, Минюст зарабатывает на платных камерах, есть среди них и в Киевском СИЗО. Камеры больше похожи на гостиничный номер. Нормальный душ, туалет и телевизор.

Стоит тюремный люкс 2000 грн в сутки. Оптом — 12 тыс. в месяц. Почти за год Минюст заработал на таких камерах под 3 млн грн.

На эти деньги уже отремонтировали четыре десятка старых камер. Но это капля в море. Несмотря на доходы от платных камер, украинские СИЗО остаются адом для заключенных. Об этом, в частности, говорится в отчете офиса омбудсмена после визита в Киевский изолятор.

По норме, на одного заключенного должно быть 2,5 кв метров. То есть, в камере должно быть не более 20 коек. Но реально совсем другая картина. Люди были лишены собственного спального места, они спали или по очереди, или на полу. Это расценивается как пытка.

VIP-камеры в тюрьмах

Отечественные СИЗО находятся преимущественно в ужасном состоянии, в камерах ободранные стены, плесень и металлические нары. Впрочем, теперь ужасы тюремного срока можно скрасить отсидкой в ​​VIP-апартаментах. Но за это придется изрядно потрясти кошельком.