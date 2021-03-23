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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

11 476 случаев Covid-19 за сутки, в Украине резко ухудшилась эпидситуация

По состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 1 565 732 случая коронавируса. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за сутки — 11 476 новых больных.

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Среди новых случаев — 606 детей и 357 медработников.

За время пандемии от вируса умер 30 431 украинец, за последние сутки — 333. Выздоровели за все время 1 268 886 человек, за день — 8 044.

Всего в Украине провели 7 726 035 тестов методом ПЦР, за сутки — 44 647.

Больше всего новых случаев обнаружили в Одесской (1 122), Львовской (995) и Харьковской (843) областях.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 716 случаев;
  • Волынская область — 225 случаев;
  • Днепропетровская область — 604 случая;
  • Донецкая область — 270 случаев;
  • Житомирская область — 186 случаев;
  • Закарпатская — 428 случаев;
  • Запорожская область — 340 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 351 случай;
  • Киевская область — 727 случаев;
  • Кировоградская область — 57 случаев;
  • Луганская область — 147 случаев;
  • Львовская область — 995 случаев;
  • Николаевская область — 429 случаев;
  • Одесская область — 1 122 случая;
  • Полтавская область — 697 случаев;
  • Ровенская область — 376 случаев;
  • Сумская область — 192 случая;
  • Тернопольская область — 430 случаев;
  • Харьковская область — 843 случая;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 376 случаев;
  • Черкасская область — 277 случаев;
  • Черновицкая область — 579 случаев;
  • Черниговская область — 28 случаев.
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Коронавирус в Украине

22 марта в Украине коронавирусом заболели еще 7 893 человека.

За все время пандемии обнаружили 1 554 256 случаев Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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