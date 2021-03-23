По состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 1 565 732 случая коронавируса. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за сутки — 11 476 новых больных.
Среди новых случаев — 606 детей и 357 медработников.
За время пандемии от вируса умер 30 431 украинец, за последние сутки — 333. Выздоровели за все время 1 268 886 человек, за день — 8 044.
Всего в Украине провели 7 726 035 тестов методом ПЦР, за сутки — 44 647.
Больше всего новых случаев обнаружили в Одесской (1 122), Львовской (995) и Харьковской (843) областях.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 716 случаев;
- Волынская область — 225 случаев;
- Днепропетровская область — 604 случая;
- Донецкая область — 270 случаев;
- Житомирская область — 186 случаев;
- Закарпатская — 428 случаев;
- Запорожская область — 340 случаев;
- Ивано-Франковская область — 351 случай;
- Киевская область — 727 случаев;
- Кировоградская область — 57 случаев;
- Луганская область — 147 случаев;
- Львовская область — 995 случаев;
- Николаевская область — 429 случаев;
- Одесская область — 1 122 случая;
- Полтавская область — 697 случаев;
- Ровенская область — 376 случаев;
- Сумская область — 192 случая;
- Тернопольская область — 430 случаев;
- Харьковская область — 843 случая;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 376 случаев;
- Черкасская область — 277 случаев;
- Черновицкая область — 579 случаев;
- Черниговская область — 28 случаев.
Коронавирус в Украине
22 марта в Украине коронавирусом заболели еще 7 893 человека.
За все время пандемии обнаружили 1 554 256 случаев Covid-19.
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