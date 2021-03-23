По состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 1 565 732 случая коронавируса. В стране резко ухудшилась эпидситуация, за сутки — 11 476 новых больных.

Среди новых случаев — 606 детей и 357 медработников.

За время пандемии от вируса умер 30 431 украинец, за последние сутки — 333. Выздоровели за все время 1 268 886 человек, за день — 8 044.

Всего в Украине провели 7 726 035 тестов методом ПЦР, за сутки — 44 647.

Больше всего новых случаев обнаружили в Одесской (1 122), Львовской (995) и Харьковской (843) областях.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 716 случаев;

Волынская область — 225 случаев;

Днепропетровская область — 604 случая;

Донецкая область — 270 случаев;

Житомирская область — 186 случаев;

Закарпатская — 428 случаев;

Запорожская область — 340 случаев;

Ивано-Франковская область — 351 случай;

Киевская область — 727 случаев;

Кировоградская область — 57 случаев;

Луганская область — 147 случаев;

Львовская область — 995 случаев;

Николаевская область — 429 случаев;

Одесская область — 1 122 случая;

Полтавская область — 697 случаев;

Ровенская область — 376 случаев;

Сумская область — 192 случая;

Тернопольская область — 430 случаев;

Харьковская область — 843 случая;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 376 случаев;

Черкасская область — 277 случаев;

Черновицкая область — 579 случаев;

Черниговская область — 28 случаев.

Коронавирус в Украине

22 марта в Украине коронавирусом заболели еще 7 893 человека.

За все время пандемии обнаружили 1 554 256 случаев Covid-19.

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