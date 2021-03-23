5 советов как выбрать межкомнатные двери

На что обратить внимание, решая, какую межкомнатную дверь купить? Есть пять основных критериев выбора: дизайн, материал, конструкция, цвет, тип монтажа. Рассмотрим их подробнее.

Дизайн

Стиль межкомнатной двери выбирают в соответствии с оформлением помещения. Комнату-прованс украшают дверными полотнами с резьбой, потертостями, узорчатыми стеклами.

Минималистичный дизайн дополняют дверями хай-тек. Если сложно определиться, выбирают классику, подходящую к любому стилю.

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Качественные фотографии, подробное описание конструкции, материала и эксплуатационных свойств помогают выбрать подходящую межкомнатную дверь, не выходя из дома.

Материал

Основа межкомнатных дверей – легкие каркасы из массива древесины, плит МДФ или ДСП с наполнителями для изоляции и утепления. Для декора и изоляции полотна покрывают такими материалами:

Шпоном – тонким листом древесины, и поверхность выглядит богато.

ПВХ – полимерной пленкой, изолирующей деревянную основу от сырости и механических повреждений.

Краской, стойкой к истиранию, сырости и выгоранию. Покрытие предполагает большой выбор цветов. Если поверхность изделий из таких материалов качественно изолирована, они подойдут для ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью и перепадами температуры.

Цвет

Оттенок двери подбирают в соответствии с общей гаммой интерьера. Темные краски подчеркивают лаконичный стиль помещений, а светлые или нейтральные подходят к любому дизайну.

Межкомнатную дверь можно сделать одним из цветовых акцентов в соответствии с яркими люстрой и шторами.

Конструкция

Функциональность и удобство использования двери зависит от устройства механизма, открывающего полотно. Популярны такие технологии:

Распашная – классическая конструкция. Дверь открывается “на себя” или “от себя”. Полотно крепится на петли к дверной коробке. Требуется свободное место для движения двери.

Складная – полотно состоит из секций, открывается в сторону, собираясь гармошкой. Дверь прилегает неплотно, поэтому шумоизоляция невысокая.

Раздвижная – полотно отодвигается в сторону, как в купе. Есть модели с довольно высокой изоляцией от сквозняков и звуков.

Маятниковая – дверь поворачивается на вертикальной оси, открывается в любую сторону.

На выбор конструкции влияет то, достаточно ли места, требуется ли высокая изоляция. Если дверью придется пользоваться часто, лучше выбирать классические механизмы.

Маятниковые и складные конструкции не так удобны в использовании, как распашные.

Тип монтажа

Существует 2 вида крепления межкомнатных дверей:

Наружный – в проем монтируется коробка, обрамляя его. Полотно крепится на петли, которые видны с одной стороны. Это самый распространенный тип монтажа.

Скрытый – коробка встраивается в стены и потому не видна, как и петли, на которых держится полотно. Дверь закрывается вровень со стеной. Такие конструкции проще установить в помещении при капитальном ремонте или в новостройке. Если это жилая квартира, учтите, что монтаж коробки в стену – пыльные работы. Потребуется косметический ремонт поверхности вокруг двери.

Учитывая эти критерии, получится выбрать подходящую межкомнатную дверь для любого типа помещения и дизайна.

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