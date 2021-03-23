Коломыйский академический областной украинский драматический театр имени Ивана Озаркевича сообщил, что его актер Зиновий Симчич умер от последствий коронавируса.

Актеру Симчичу было 72 года.

— Земной занавес книги жизни нашего собрата и наставника Зиновия Симчича упал. Звезда его судьбы, которая ярко засветилась в марте чуть больше, чем 70 лет назад, погасла от холодных мартовских ковидних ветров сегодня. К сожалению, не выйдет он больше на сцену к любимым зрителям: ни в роли Короля, ни в роли Сказочника, ни в роли Шута, — говорится в сообщении.

Зиновий Симчич — сын Василия Симчича, сыгравшего Захара Беркута в одноименной киноленте в 1971 году.

Родился актер в 1948 году, окончил педагогический институт, четверть века преподавал скрипку в школе.

Театральным актером стал уже в пенсионном возрасте. Сыграл несколько ролей в кино — в ленте Борода (2012) кинорежиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, в фэнтези Только Чудо (2019).

Ивано-Франковская, а также еще семь областей Украины находятся в красной зоне карантина.

В регионе за последние сутки коронавирусом заболел еще 351 человек.

Источник: Коломийський академічний обласний театр