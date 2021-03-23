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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Актер Зиновий Симчич умер от коронавируса

Коломыйский академический областной украинский драматический театр имени Ивана Озаркевича сообщил, что его актер Зиновий Симчич умер от последствий коронавируса.

Актор Зіновій Симчич

Актеру Симчичу было 72 года.

— Земной занавес книги жизни нашего собрата и наставника Зиновия Симчича упал. Звезда его судьбы, которая ярко засветилась в марте чуть больше, чем 70 лет назад, погасла от холодных мартовских ковидних ветров сегодня. К сожалению, не выйдет он больше на сцену к любимым зрителям: ни в роли Короля, ни в роли Сказочника, ни в роли Шута, — говорится в сообщении.

Зиновий Симчич — сын Василия Симчича, сыгравшего Захара Беркута в одноименной киноленте в 1971 году.

Родился актер в 1948 году, окончил педагогический институт, четверть века преподавал скрипку в школе.

Театральным актером стал уже в пенсионном возрасте. Сыграл несколько ролей в кино — в ленте Борода (2012) кинорежиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука, в фэнтези Только Чудо (2019).

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Ивано-Франковская, а также еще семь областей Украины находятся в красной зоне карантина.

В регионе за последние сутки коронавирусом заболел еще 351 человек.

Источник: Коломийський академічний обласний театр

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