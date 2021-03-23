Акция под Офисом президента: еще одному человеку объявили подозрение

Во вторник, 22 марта, киевские правоохранители объявили о подозрении одному из предполагаемых организаторов акции возле Офиса президента Украины, которая произошла 20 марта.

По данным Telegram-канала Самозахист, подозрение объявили лидеру движения Гонор Сергею Филимонову. 20 марта под зданием Офиса президента состоялись протесты.

Некоторые участники акции разбили окна входной двери здания, пытались поджечь табличку и залили красной краской стены Офиса президента. Действия лиц квалифицировали как хулиганство.

Правоохранители продолжают расследовать это дело и собирать доказательства относительно противоправного поведения других участников. Также подозрение ранее уже объявили соучредителю издательства Дом химер, известного под псевдонимом Влад Сордо.

Протесты под Офисом президента

Вечером 20 марта в Киеве у Офиса президента состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненка. Протестующие разбили окна и залили краской здание Офиса главы государства, таким образом объявив ряд требований к президенту Украины Владимира Зеленского.

По словам главы МВД Антона Геращенко, эти события напоминали не мирный митинг, а заказное насилие. Большинство митингующих не нарушали порядок, однако некоторые лица будут нести ответственность за хулиганские действия.