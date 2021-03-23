Вместе со снегом асфальт сошел не только на автомагистралях, но и на городских улицах. В Ивано-Франковске и Одессе дороги разбиты.

Водители не выбирают слов. Говорят: уже едва ли рули не поскручивали в попытке объехать дорожные дыры.

Чтобы почувствовать прелести отечественных дорог — надо, наверное, лично проехаться.

Подъезды к столице более или менее в нормальном состоянии. Но что же происходит немного дальше? На менее популярных направлениях и дорогах.

Дорога в направлении Сум. Это дорога национального значения, соединяющая сразу три области: Киевскую, Черниговскую и Сумскую. Неприятные сюрпризы начинаются в 70 км от Киева.

Иногда ямы такие, что приходится выбирать: в какую лучше въехать, а какую объехать.

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Сколько ям на дорогах, сейчас не знают даже в Укравтодоре. Однако обещают — за месяц все исправят. По крайней мере там, где проходят дороги национального значения. А остальное — это дело местных общин.

100 млрд грн хотят потратить на пути автодоровцы. В планах большое строительство и текущий ремонт более 600 км на отрезке от Стрыя на Львовщине и до Изварино, на Луганщине. Также ремонт на трассе Киев-Кишинев и капитальная реконструкция на дороге Днепр-Решетиловка.

И вообще дорожные работы уже кипят. Вот Львовщина. Трасса Яворов-Грушев, что ведет к польской границе.

Технологии made in Ukraine Киевской области. Уникальный ямочный ремонт с лопатой в руках. И еще советским изобретением века — асфальточайником. Таким ни одна европейская страна не может похвастаться.

— Это мастика, она проливается перед тем, как ложится асфальт. — А почему из чайника? — Из него легче. Ну а как, из ведра удобнее, что ли?

И действительно, легко, удобно и еще и гарантию на полгода дают на ремонт. Впрочем, есть здесь и свои хитрости. Гарантии на такое латание может и не быть, если ремонт проходит в плохих условиях.

Поэтому неудивительно, что очень часто дороги латают у нас во время дождя или снега. Гарантий нет, и завтра можно повторно закатать деньги в асфальт.

Курбаков о ремонте дорог в Украине

Строительство и ремонт дорог является большой болью для жителей Украины. Некоторые пути ремонтируют более 10 лет, но ямы с них не исчезают.

Украинцам длительное время приходилось ездить по дорогам, на которых можно было разбить авто. Но благодаря программе Большая стройка ситуация понемногу меняется к лучшему.

Конечно, чуда не произошло, и за один год все дороги государства не привели в порядок. Но ситуация меняется, и в 2021 году планируют отремонтировать около 6,8 тыс. км дорог, в том числе местного значения.