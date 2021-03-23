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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Британский штамм Covid-19 распространился по всей Украине – Степанов

Ухудшение эпидситуации в Украине связано с тем, что мир вошел в третью волну распространения вируса и циркуляцией на территории страны британского штамма коронавируса.

лікарня коронавірус

Об этом во время брифинга 23 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Мы вошли в третью волну мировой пандемии коронавируса. И на всей территории нашей страны распространен британский штамм вируса. Это штамм более агрессивный, поражает молодых людей, он быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни, — отметил Максим Степанов.

По его словам, с этим связано и то, что количество госпитализаций больных коронавирусом значительно возросло.

Британский штамм коронавируса

В декабре 2020 года в Великобритании заявили о распространении нового штамма коронавируса, позже его назвали британским.

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По словам специалистов, мутация вызывает более сложное течение болезни.

Подробнее о британском штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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