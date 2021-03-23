Ухудшение эпидситуации в Украине связано с тем, что мир вошел в третью волну распространения вируса и циркуляцией на территории страны британского штамма коронавируса.
Об этом во время брифинга 23 марта сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
— Мы вошли в третью волну мировой пандемии коронавируса. И на всей территории нашей страны распространен британский штамм вируса. Это штамм более агрессивный, поражает молодых людей, он быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни, — отметил Максим Степанов.
По его словам, с этим связано и то, что количество госпитализаций больных коронавирусом значительно возросло.
Британский штамм коронавируса
В декабре 2020 года в Великобритании заявили о распространении нового штамма коронавируса, позже его назвали британским.
По словам специалистов, мутация вызывает более сложное течение болезни.
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