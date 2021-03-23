Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России открыть офис политической партии Справедливая Россия — За правду на территории оккупированного Донбасса.

Представитель МИД Олег Николенко назвал это очередным доказательством эскалации Россией Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что РФ игнорирует минские договоренности и пытается установить экономический, политический и электоральный контроль над территориями, которые временно не контролируются Украиной.

— Заявленная цель представительского центра партии — содействовать реализации избирательных прав граждан России, жителей временно оккупированных территорий, грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах.

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Также Николенко отметил, что в России неоднократно говорили о возможности проведения на территории Донбасса выборов в Госдуму.

Представитель МИД отметил, что Украина не признает их правомерность.

Проект по урегулированию ситуации на Донбассе

Накануне Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ, сообщил о рассмотрении Россией плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам, проект предусматривает предложения трех стран — Украины, Франции и Германии. Однако Россия пока отрицает наличие такого плана.