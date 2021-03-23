Погода на 23 марта в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 23 марта в Украине будет облачной и дождливой, почти во всех областях стоит ожидать мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 23 марта — в материале Фактов ICTV.

На Востоке облачно: дневная температура составит до 5°, ночью до -2°.

На Западе во всех областях пройдут кратковременные дожди: дневная температура до 5°, ночью до -5°.

На Юге традиционно будет теплее всего: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 6°, ночью до -1°.

На Севере облачно с прояснениями, местами мокрый снег: днем местами до 4°, ночью местами до -4°.

В Центре во всех областях пройдут осадки, весь день будет пасмурным: ночью до -3°, днем до 5°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 3° днем, вечером столбик термометра опустится до -4°.

Погода в Украине в марте 2021

По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.

Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.