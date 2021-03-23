По данным производителя, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%. Это самый высокий показатель среди других вакцин против коронавируса.

В клинических испытаниях не участвовали люди, у которых есть сильная аллергическая реакция на другие вакцины. Во время исследований такой реакции на вакцину от Pfizer/BioNTech не было.

Производитель отмечает, что в местах вакцинации должны быть все условия для того, чтобы оказать неотложную помощь, если она понадобится.

Вакцина также не проходила исследований на беременных, поэтому нет достаточной информации о том, будет ли она безопасной для будущей матери и ее ребенка.

По рекомендациям Минздрава Украины, вакцинацию беременным стоит отложить и сделать прививку уже после рождения ребенка.