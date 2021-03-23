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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |
Эффективность, характеристики и особенности: что известно о вакцине Pfizer

Эффективность, характеристики и особенности: что известно о вакцине Pfizer

Украина должна получить 117 тыс. доз вакцин от коронавирусной болезни производства Pfizer и BioNTech.

Что известно об этой вакцине, какая эффективность и противопоказания, читайте в материале Фактов ICTV.

Кто разработал вакцину Pfizer и BioNTech

Официальное название вакцины — BNT162b2. Ее разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Главный компонент вакцины — молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса.

После попадания молекулы внутрь человеческой клетки, синтезируется белок, а организм вырабатывает на него иммунный ответ.

В отличие от большинства других вакцин, которые созданы по более старым технологиям, препарат от Pfizer BioNTech следует хранить при температуре -70°C.

Эффективность вакцины и побочные эффекты

По данным производителя, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%. Это самый высокий показатель среди других вакцин против коронавируса.

В клинических испытаниях не участвовали люди, у которых есть сильная аллергическая реакция на другие вакцины. Во время исследований такой реакции на вакцину от Pfizer/BioNTech не было.

Производитель отмечает, что в местах вакцинации должны быть все условия для того, чтобы оказать неотложную помощь, если она понадобится.

Вакцина также не проходила исследований на беременных, поэтому нет достаточной информации о том, будет ли она безопасной для будущей матери и ее ребенка.

По рекомендациям Минздрава Украины, вакцинацию беременным стоит отложить и сделать прививку уже после рождения ребенка.

Сколько нужно вводить доз

Для эффективной иммунизации нужно получить две дозы вакцины Pfizer с интервалом в 28 дней.

На сколько хватит вакцины

Если Украина получит 117 тыс. доз препарата Pfizer, им можно будет вакцинировать 58,5 тыс. человек. Их распределят между сотрудниками больниц, где оказывают помощь пациентам с Covid-19.

Однако вакцинация в Украине будет осуществляться четырьмя препаратами, что позволит охватить как можно большее количество населения.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, всего к осени в Украине должны вакцинировать 21 млн людей из групп риска.

Сколько стоит вакцина Pfizer и BioNTech

Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной.

Предварительно Pfizer озвучила стоимость вакцины — около $20 за дозу. Однако сколько вакцина может стоить для украинцев в ​​свободном доступе, неизвестно.

Где можно купить и сделать укол в Украине

В Украине ни одна из вакцин не поступила в свободную продажу, поэтому купить ее самостоятельно невозможно.

Все желающие вакцинироваться могут записаться на прививку через портал или приложение Дія.

Кроме этого можно будет записаться через электронный кабинет у своего семейного врача или позвонить на горячую линию Минздрава: 0800 602 019.

Зарегистрироваться также можно на специальном сайте, поэтому можете выбрать наиболее удобный для вас способ.

Фото: Depositphotos

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