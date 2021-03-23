Локдаун в Киеве, Одесской и Киевской областях — список ограничений

23 марта в Киеве, Одесской и Киевской областях действуют ограничения, которые предполагает красная карантинная зона.
Одесская область в красной зоне — что под запретом
- прием клиентов в заведениях общепита;
- работа ТРЦ;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа учреждений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи со зрителями.
Также на этот период запрещается посещение учебных заведений. Однако этот запрет не распространяется на школьников 1-4 классов. Кроме того, будут работать специализированные учебные заведения и детсады.
Власти приняли решение не останавливать общественный транспорт. Однако перевозки должны осуществляться со строгим соблюдением противоэпидемических мер, а количество пассажиров в транспортном средстве должно соответствовать количеству мест для сидения.
Киевская область в красной зоне — какие ограничения в регионе
В Киевской области запрещается работа учреждений культуры, ТРЦ, а также нельзя проводить массовые мероприятия: развлекательные, спортивные, культурные и другие. Под запрет попали и религиозные богослужения, если не обеспечена соцдистанция.
Также вводятся следующие ограничения:
- заполненность общественного транспорта не более 50%;
- в ТЦ могут работать только аптеки, продуктовые, зоомагазины, лавки по продаже средств гигиены и бытовой химии;
- салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и фитнес-центры могут работать только по предварительной записи;
- общепиты могут работать только на вынос.
Бюджетные учреждения переходят на дистанционную работу. После каникул школьники будут учиться удаленно. Однако разрешается работа детсадов.
Киев в красной зоне
В Киеве местные власти с 20 марта ввели режим красной карантинной зоны. Ограничения будут действовать три недели — до 9 апреля включительно.
21 марта комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела красный уровень эпидемической опасности в Киеве. Ограничения начинают действовать через два дня — 23 марта.
Сумская область и Николаев готовятся к красной зоне
22 марта Сумская область попала в красную зону. Это означает, что ограничения там начнут действовать с 24 марта.
Также с 24 марта в красной зоне окажется город Николаев. Также решение приняли местные власти.
В городе будут действовать такие ограничения как в других регионах, однако есть и свое исключения. Николаевские рынки будут работать, но если там не будут придерживаться карантинных мер, то их закроют.
Спецпропуска для проезда в общественном транспорте в Николаеве
Спецпропуска для проезда в общественном транспорте введут в Николаеве из-за локдауна. Для быстрого обновления электронных пропусков создана удобная электронная система.
Спецпропуска, оформленные в прошлом году — уже не действительны, каждый новый документ будет иметь свой уникальный QR-код.