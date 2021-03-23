На Донбассе боевики стреляли из гранатометов и пулеметов вблизи Песков и Водяного

За прошедшие сутки на Донбассе в зоне ООС было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования РФ вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров.

Неподалеку Богдановки боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, а вблизи населенного пункта Водяное — из гранатометов различных систем. В пригороде Тарамчук — огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава ВСУ нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории.

Украинская сторона и дальше продолжает фиксировать осуществления вооруженными формированиями РФ работ по обустройству и расширению существующих и созданию новых фортификационных позиций вблизи Водяного.

По состоянию на утро 23 марта было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Прекращение огня в Донбассе

Несмотря на усилия Украины Российская Федерация отказалась от внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина готова обсудить принятия решений для прекращения огня и установления мира на Донбассе.

Кроме того, Андрей Ермак рассказал послам стран Большой семерки и Европейского Союза о создании Центра по противодействию дезинформации, который в ближайшее время начнет работу на базе СНБО.