На Закарпатье больных Covid-19, которые лечатся дома, проверяют мобильные бригады

На Закарпатье больных, которые лечатся от коронавируса дома, проверяют специальные мобильные группы.

Пресс-служба Закарпатской ОГА сообщает, что мобильные группы проверили уже 2 651 человека, 1 301 субъект хозяйствования и 775 общественных мест.

В ходе проверки было выявлено 771 нарушение карантинных ограничений, правоохранители составили 216 протоколов.

— За неполные две недели работниками территориальных подразделений ГУНП в Закарпатской области было выявлено и задокументировано 1 771 административных правонарушений относительно несоблюдения карантина, — отчитывается заместитель председателя областной администрации Игорь Шинкарюк.

Адаптивный карантин

Сейчас Закарпатская область находится в красной зоне карантина с самыми строгими ограничениями.

В красной зоне также оказались Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Черновицкая, Одесская, Сумская области и. Киев.

В оранжевую, по обновленной информации Минздрава, вошли Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Источник: Закарпатская ОГА