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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Поймали на горячем: на границе задержали водолазов с контрабандой сигарет

Вечером 22 марта группа водолазов пыталась вплавь переправить контрабанду табака через границу в соседнюю Румынию. Злоумышленники в составе восьми человек уже спускались с пакетами на плечах к реке Тиса, когда их заметили украинские пограничники.

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Об этом факте было сообщено сотрудников пограничной службы Румынии. Благодаря совместным действиям водолазов в гидрокостюмах задержали, как только они вышли из воды. У них изъяли 19 пакетов с табачными изделиями.

Для составления административных протоколов мужчин увезли в пограничное подразделение. В дальнейшем оценку их действиям давать в суде.

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Накануне в Волынской области задержали мужчину, который пытался пересечь границу с помощью чужого паспорта.

Житель района показал документы своего сына, надеясь, что пограничники этого не заметят. За это он получит штраф.

Источник: Госпогранслужба

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