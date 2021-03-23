Вечером 22 марта группа водолазов пыталась вплавь переправить контрабанду табака через границу в соседнюю Румынию. Злоумышленники в составе восьми человек уже спускались с пакетами на плечах к реке Тиса, когда их заметили украинские пограничники.

Об этом факте было сообщено сотрудников пограничной службы Румынии. Благодаря совместным действиям водолазов в гидрокостюмах задержали, как только они вышли из воды. У них изъяли 19 пакетов с табачными изделиями.

Для составления административных протоколов мужчин увезли в пограничное подразделение. В дальнейшем оценку их действиям давать в суде.

Накануне в Волынской области задержали мужчину, который пытался пересечь границу с помощью чужого паспорта.

Житель района показал документы своего сына, надеясь, что пограничники этого не заметят. За это он получит штраф.