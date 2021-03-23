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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Киеве могут снова ввести проезд в транспорте по спецпропускам

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Киеве могут вернуть проезд в транспорте по спецпропускам.

Громадський транспорт

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поровозник. Сейчас, по его словам, введение такого ограничения не планируется.

— Если ситуация не будет улучшаться, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, — отметил Николай Поровозник.

По его словам, из-за осложнения эпидситуации возможен переход на спецрежим работы транспорта или даже его остановка.

Карантин в Киеве

Из-за сложной эпидситуации в Киеве усилили карантинные ограничения.

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Хотя транспорт пока продолжает работать в обычном режиме, его работу не останавливали, как весной 2020 года.

Подробнее о карантине в Киеве читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Dreamstime

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