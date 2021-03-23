В Киеве уволили полицейского, избившего в супермаркете женщину без маски

В Киеве полицейского, избившего клиентку из-за отказа надеть маску в одном из столичных супермаркетов, уволили.

Также его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявили выговор.

Недавно в СМИ появилось видео, на котором работник полиции охраны в супермаркете избил женщину, отказывавшуюся надеть маску на замечания правоохранителя.

В МВД отметили, что такие позорные действия правоохранителя не могут быть оправданы. По факту избиения женщины назначили служебное расследование.

В Киеве избили женщину без маски

В Киеве в супермаркете Святошинского района охранник ударил женщину за то, что та отказалась надеть маску. Видео избиения женщины попало в СМИ.

Мужчина начал неоднократно бить женщину по голове, от чего она не удержала равновесие и упала на пол. В сети такие действия полицейского вызвали негативную реакцию, пользователи отметили, что это недопустимо для работника охраны полиции.