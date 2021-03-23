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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

В Раде зарегистрировали постановление об осуждении событий под ОП

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №5295 по осуждению событий, произошедших во время акции протеста в поддержку Сергея Стерненка под Офисом президента.

В Раде зарегистрировали постановление об осуждении событий под ОП

Инициаторами законопроекта стали 130 депутатов фракции Слуга народа.

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Текст постановления пока не опубликован, на сайте Верховной Рады отмечается, что его передали на рассмотрение руководству.

Акция под ОП в поддержку Сергея Стерненко

20 марта под стенами здания Офиса президента прошел митинг в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.

Его сторонники использовали мегафоны и файеры, а затем начали обливать фасад здания красной краской.

Митингующие также разбили окна входной двери Офиса и пытались поджечь табличку с надписью Президент Украины.

В конце протестующие объявили свои требования, среди которых было освобождение из тюрьмы Сергея Стерненко, Андрея Антоненко и отставка Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова.

Закончили акцию протеста громким салютом.

Источник: Верховная Рада

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