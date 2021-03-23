В Раде зарегистрировали постановление об осуждении событий под ОП

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №5295 по осуждению событий, произошедших во время акции протеста в поддержку Сергея Стерненка под Офисом президента.
Инициаторами законопроекта стали 130 депутатов фракции Слуга народа.
Текст постановления пока не опубликован, на сайте Верховной Рады отмечается, что его передали на рассмотрение руководству.
Акция под ОП в поддержку Сергея Стерненко
20 марта под стенами здания Офиса президента прошел митинг в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.
Его сторонники использовали мегафоны и файеры, а затем начали обливать фасад здания красной краской.
Митингующие также разбили окна входной двери Офиса и пытались поджечь табличку с надписью Президент Украины.
В конце протестующие объявили свои требования, среди которых было освобождение из тюрьмы Сергея Стерненко, Андрея Антоненко и отставка Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова.
Закончили акцию протеста громким салютом.