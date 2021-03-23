Украина выдержала вызовы пандемии и прошла пик падения экономики — Петрашко

Экономика Украины прошла пик падения и достойно выдержала вызовы пандемии и коронакризиса.

Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко. В Минэкономики также отметили, что падение ВВП за год составило 4,0% и оказалось лучшим, чем прогнозировало министерство, по оценкам которого оно должно было составлять 4,2%.

— Уточненные отчетные ежеквартальные показатели 2020 года свидетельствуют, что Украина прошла пик падения и перешла к постепенному налаживанию производственной деятельности и приспособлению бизнеса к изменениям условий как внутри страны, так и за ее пределами. На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины на 4,6% ВВП, — сообщил Петрашко.

Важным для поддержки украинской экономики стал внутренний потребительский спрос. Поскольку потребительские расходы в 2020 году выросли на 1,6% благодаря повышению минимальной и среднемесячной зарплаты, рост которой составил 7,4%.

Также на экономику положительно повлияла поддержка со стороны государства, когда бюджетные средства выделяли на обеспечение медицинских потребностей, восстановление транспортной и социальной инфраструктуры и на поддержку населения и бизнеса, чтобы стимулировать спрос.

Накануне советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов сообщил, что ОП ожидает роста украинской экономики на 5,1% в 2021 году. Но в 2022 году снова ожидается падение на 2,8%.

В то же время курс гривны на конец 2021 года прогнозируется на уровне 29,4 грн/$.