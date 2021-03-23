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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку на Львовщине, но усилит контроль

Укрзализныця не прекратит и не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров во Львовской области, накануне перешедшей в красную зону карантина.

Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку на Львовщине, но усилит контроль

Об этом говорится на сайте компании. Никаких изменений в курсировании поездов в этом регионе не ожидается, по крайней мере до 30 марта.

Решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок комиссия примет в течение недели.

— Укрзализныця приветствует решение, которое позволит Львову оставаться контролируемым логистическим хабом для регионов, передвижения которыми сейчас ограничено. Вместе с Минздравом внимательно следит за ситуацией и готовится к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все работники поездов и вокзалов будут следить за соблюдением карантинных требований пассажирами.

Более того, о любых случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци можно сообщить, позвонив на горячую линию 0-800-50-3111.

По состоянию на 23 марта ограничения для пассажиров действуют только в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Продажа билетов на поезда в этих направлениях, а также посадка и высадка в этих регионах запрещены.

В то же время высадка и посадка пассажиров поездов в Киевской, Сумской и Одесской областях, а также в Киеве разрешена, хотя эти регионы также находятся в красной карантинной зоне.

Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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