В МВД назвали имена причастных к беспорядкам под Офисом президента

В сети обнародовали видео, в котором назвали участников протеста под Офисом президента, произошедшего 20 марта.
Соответствующее видео опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Кто может получить подозрение
- Владислав Гранецкий-Стафийчук;
- Сергей Филимонов;
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушный;
- Алексей Билковский;
- Олег Кобезский;
- Денис Мищенко.
В титрах опубликованного видео отмечают, что этих людей привлекут к ответственности согласно законодательству Украины.
По словам Геращенко, личности всех провокаторов, призывавших к нарушению порядку, установили.
Протесты под Офисом президента
20 марта в столице состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протестующие залили стены здания Офиса главы государства разноцветной краской и разбили окна.
Вскоре в Офисе президента сообщили, что такие действия протестующих нанесли ущерб в размере почти 2 млн грн. В МВД эти действия протестующих назвали заказным насилием. По их данным, события под Офисом главы государства не были похожи на мирный митинг.