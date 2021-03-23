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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В МВД назвали имена причастных к беспорядкам под Офисом президента

В сети обнародовали видео, в котором назвали участников протеста под Офисом президента, произошедшего 20 марта.

Офіс президента

Соответствующее видео опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Кто может получить подозрение

  • Владислав Гранецкий-Стафийчук;
  • Сергей Филимонов;
  • Вадим Адамов;
  • Роман Ратушный;
  • Алексей Билковский;
  • Олег Кобезский;
  • Денис Мищенко.

В титрах опубликованного видео отмечают, что этих людей привлекут к ответственности согласно законодательству Украины.

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По словам Геращенко, личности всех провокаторов, призывавших к нарушению порядку, установили.

Протесты под Офисом президента

20 марта в столице состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протестующие залили стены здания Офиса главы государства разноцветной краской и разбили окна.

Вскоре в Офисе президента сообщили, что такие действия протестующих нанесли ущерб в размере почти 2 млн грн. В МВД эти действия протестующих назвали заказным насилием. По их данным, события под Офисом главы государства не были похожи на мирный митинг.

Фото: Офис президента

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